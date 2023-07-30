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Kars'ta Otobüs Şarampole Devrildi

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Erzurum'dan Kars istikametine giden yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen otobüsteki yaralıları çıkarmak için çalışma yürütüyor.

Kars'ta otobüs şarampole devrildi, kaza yerine sağlık, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erzurum'dan Kars istikametine giden yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen otobüsteki yaralıları çıkarmak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Jandarma İtfaiye Erzurum Kars Güncel Haberler

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