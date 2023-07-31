Kars'ta otobüs kazasında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Kars'ta yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı. Kazada ağır yaralanan Celal Kaya ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonucu yakınları da büyük üzüntü yaşadı.