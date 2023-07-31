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Kars'ta otobüs kazasında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Güncel Haberler

Kars'ta yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı. Kazada ağır yaralanan Celal Kaya ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonucu yakınları da büyük üzüntü yaşadı.

Kars'ta önceki gün yaşanan otobüs kazasında ölenlerin sayısı 8'i buldu.

Kazanın ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve durumu ağır olan Celal Kaya, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy nüfusuna kayıtlı Celal Kaya'nın ölüm haberi yakınları da gözyaşlarına boğdu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Celal Kaya Kars Güncel Haberler

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