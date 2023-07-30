Kars'ta otobüs kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Kaza, saat 07.50 sıralarında Erzurum- Kars kara yolunda meydana geldi. Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişinde Bursa- Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki yolcu otobüsü viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler ve yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi, KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden Sultan Hamit Ayrım, Emine Şamiloğlu, Songül Yaşar, Yunus Bilen, Muhammet Emin Erdoğan, Goya Cihangir ve Korkmaz Alacalı'nın cansız bedenleri ailelerine teslim edildi. - KARS