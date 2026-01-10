Haberler

Kars'ta yolcu otobüsünün kamyona çarptığı kazada 9 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsünün kargo kamyonuna çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve hastanelere sevk edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün kargo kamyonuna çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Emre Can Aras idaresindeki 06 EE 0189 plakalı kargo kamyonu, Kars-Erzurum kara yolu Karakurt mevkisinde kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Bu esnada Mehmet Zülküf Çağlayan'ın kullandığı 23 AEV 640 plakalı otobüs de kargo aracına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
