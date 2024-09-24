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Kars'ta Oteldeki Yangın Söndürüldü, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kars'ta Oteldeki Yangın Söndürüldü, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
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Kars'ta 7 katlı bir otelde çıkan yangında 10 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, 1'i yaralı 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta 7 katlı otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Faik Bey Caddesi'ndeki bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalan 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi kurtarıldı.

Yangında, 1'i yaralı, 9'u dumandan etkilenen 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınanlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Belediye Başkanı Ötüken Senger ile Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Senger, Kars halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğunu öğrendik. Ekiplerimiz hemen müdahale etti, şükürler olsun can kaybımız yok. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil, elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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