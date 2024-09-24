Kars'ta Otelde Yangın: Çok Sayıda Tahliye Yapıldı

KARS'ta 7 katlı bir otelin 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında oteldekiler tahliye edilirken ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kars merkez Faikbey Caddesi'ndeki bir otelin 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelin çevresi güvenlik şeridi çekilerek araç geçişine kapatıldı. Otelin ilk üç katındakiler, kısa sürede tahliye edildi. 4 ve üst katlarda kalanlar ise oteli kaplayan duman sebebiyle nefes alabilmek için başlarını pencereden dışarı çıkardı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk etapta yangının çıktığı 4'üncü kattaki odaya müdahale etti. Kontrol altına alınan yangının ardından dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü otelde, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın sebebiyle üst katlarda mahsur kalan birkaç kişi itfaiye merdiveniyle indirildi.

Haber - Kamera: Bedir ALTINOK / KARS,