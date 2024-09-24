Kars'ta Otelde Yangın: 8 Kişi Tedavi Altına Alındı

'8 KİŞİNİN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI'

Kars Valisi Ziya Polat ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin olay yerine gelip yangınla ilgili bilgi aldı. İtfaiye ekibiyle görüşen Vali Polat, yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. Kars'ımızda bugün bir otelimizde yangın ihbarıyla itfaiyemiz hemen müdahalede bulunmuştur. Can kaybımız yoktur. Şu an hastanelerimize hastalarımızı sevk ettik. 8 vatandaşın hastanede tedavilerine başlandı. Şimdi hastaneye gidip misafirlerimize, yabancı konuklarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunacağım. Tekrar Kars'ımıza geçmiş olsun. İtfaiye teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Allah bir daha böyle afetler, yangınlar göstermesin" dedi.