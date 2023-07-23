Kars'ta Ot Yüklü Traktör ile Otomobil Çarpıştı

Kars-Arpaçay karayolu Yolboyu köy bölgesinde ot yüklü traktör ile seyir halindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olay yerine çağrıldı ve kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.