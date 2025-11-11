Kars'ta Orman Yangını: 3 Hektar Alan Zarar Gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

Bozat köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye, Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü, jandarma, Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleriyle arazöz ve su tankerleri sevk edildi.

Bozat köyü sakinlerinin de destek verdiği çalışmada yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

Yetkililer, vatandaşları, ormanlık alanlarda yangın riskine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda uyardı.