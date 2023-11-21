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Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tırlar yolda kaldı

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Kars'ta kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda 5 tır yolda kaldı.

Kars'ta Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Kars- Iğdır kara yolunda 5 tır yolda kaldı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini gösteren kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars-Iğdır kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle 5 tır yolda kaldı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri söz konusu yolda tuzlama çalışması yaptı.

Sarıkamış-Horasan kara yolunda da olumsuz hava koşulları nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçlar Karakurt köyü mevkisinde ilerlemekte güçlük çekti.

Buzlanmanın meydana geldiği yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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