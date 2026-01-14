Haberler

Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı. Güvenlik önlemleri alan ekipler, görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle araçların geçişine izin vermiyor.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman- Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kentte iki gündür devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kağızman-Ağrı kara yolu, tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle tüm araçlara kapatıldı.

Yolda güvenlik önlemi alan ekipler, araçların geçişine izin vermiyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
