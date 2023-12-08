Kars'ta Okul Servisi Sonrası Çocuğa Otomobil Çarptı
Kars'ın Kağızman ilçesinde okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kesikköprü Mahallesi'nde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki A.K'ye, Y.D'nin kullandığı otomobil çarptı.
Kazada yaralanan çocuk, otomobil sürücüsü tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kağızman Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan A.K, Kars'taki Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.