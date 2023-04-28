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Kars'ta okul önünde otomobilin çarptığı 13 yaşındaki öğrenci yaralandı

Kars'ta okul önünde otomobilin çarptığı 13 yaşındaki öğrenci yaralandı

Güncel Haberler

Kars'ta okulu önünde otomobilin çarpması sonucu yaralanan öğrenci, hastanede tedavi altına alındı.

Kars'ta okulu önünde otomobilin çarpması sonucu yaralanan öğrenci, hastanede tedavi altına alındı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki Fevzi Paşa Ortaokulu'nda öğrenim gören 13 yaşındaki M.B.Y'ye, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 06 BPH 539 plakalı araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerince M.B.Y, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak sürücüleri okul önünde daha kontrollü gitmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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