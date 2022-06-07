Kars'ta öğretmen ve öğrenciler çevre haftası kapsamında ormanda temizlik yaptı - Haberler

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Kars'ta öğretmen ve öğrenciler çevre haftası kapsamında ormanda temizlik yaptı

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Kars'ta öğretmen ve öğrenciler çevre haftası kapsamında ormanda temizlik yaptı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir grup öğrenci ve öğretmen, "Türkiye Çevre Haftası" dolayısıyla ormanda çevre temizliği yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir grup öğrenci ve öğretmen, "Türkiye Çevre Haftası" dolayısıyla ormanda çevre temizliği yaptı.

Etkinliklerin son gününde Şehit Taner Baran Yatılı Bölge Ortaokulundan 135 öğrenci ile 15 öğretmen, okulun karşısındaki Bardakkıran ormanlık alanına geldi.

Okul Müdürü Ahmet Yıldız, öğrencilere hitaben konuşmasında, bu sene Türkiye Çevre Haftası etkinliklerinin "Sıfır Atık" temasıyla yapıldığını anlattı.

Kendilerinin de öğrencilerde çevre bilincinin daha iyi oluşması ve çevreye karşı toplumsal duyarlılık sağlanması anlamında etkinlik yaptığını ifade eden Yıldız, çevrenin korunmasını istedi.

Öğrenci ve öğretmenler daha sonra ormanlık alandan topladıkları çöpleri belediyeye ait çöp kamyonlarına boşalttı.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

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