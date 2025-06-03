Kars'ta Öğrencilerin Portreleri ile Umut Projesi

Kars'ta ilkokul öğrencilerinin, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 15 ressamın hazırladığı kara kalem portre çalışmalarında yüzlerini görünce yaşadıkları şaşkınlık ve mutluluk herkesi sevindirdi.

"Resimlerle Çocuklara Umut Ol" projesi kapsamında faaliyet gösteren bir grup ressam, köy okullarında eğitim gören çocukların portrelerini çizerek yüzlerini güldürüyor.

Antalya'da resim öğretmeni ve proje lideri Tülin Dumlu Kaygusuz koordinesinde ilk olarak deprem bölgesinde yaşayan çocukların resimlerinin çizilmesiyle başlayan proje daha sonra birçok yerde devam etti.

Sarıkamış ilçesine bağlı Yağbasan Köyü İlkokulu sınıf öğretmeni Çiğdem Solmaz Çelik'in başvurusuyla okulda eğitim gören birleştirilmiş 3. ve 4. sınıfından 14 öğrencinin fotoğrafları çekilip ilgililere gönderildi. Ressamlar tarafından çizilen portre resimler, Okul Müdürü Meryem Bulut'un da katıldığı etkinlikte öğrencilere sürpriz yapılarak verildi.

"Öğrencilerimiz için ömür boyu unutamayacakları bir anı olacak"

Sınıf öğretmeni Çelik, AA muhabirine, bu projeyle öğrencilerin çok mutlu olduğunu söyledi.

Öğrencilerin resimlerini hiç tanımadıkları farklı çizerler tarafından yapıldığını ifade eden Çelik, "Tülin hocamızla görüşmelerimizi sağladık ama arkasında görünmeyen bir sürü çizer var, onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Her bir kargo, çok güzel notlarla geldi. Çizerlerin ince düşünceleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz için ömür boyu unutamayacakları bir anı olacak." diye konuştu.

Okulun 4. sınıf öğrencilerinden Hilmi Önder Karabulut, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum, ben ve arkadaşlarımızı çizen kişilere çok teşekkür ediyorum. Çok şaşkınız ve heyecanlıyız." dedi.

Zeynep Öztürk ise "Öğretmenimiz neden bizlerin fotoğrafını çektiğini herkes merak ediyordu. Bu resimleri gördük o kadar güzel olmuş ki şaşırdık." ifadesini kullandı.