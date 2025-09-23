Kars'ta Nesli Tehlike Altında Olan Porsuk Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Kars'ın Akyaka ilçesinde araç çarpması sonucu nesli tehlike altında bulunan bir porsuk telef oldu. Olay, Akyaka ile Boyuntaş köyü arasındaki karayolunda meydana geldi.
Kars'ın Akyaka ilçesinde araç çarpması sonucu nesli tehlike altında bulunan bir porsuk telef oldu.
Akyaka ile Boyuntaş köyü arasındaki karayolunda nesli tehlike altında olan porsuğa araç çarptı.
Aracın çarpması sonucu porsuk karayolu üzerinde telef oldu.
Porsuk daha sonra vatandaşlar tarafından karayolundan alınarak yol kenarına bırakıldı.
Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel