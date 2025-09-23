Haberler

Kars'ta Nesli Tehlike Altında Olan Porsuk Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Kars'ın Akyaka ilçesinde araç çarpması sonucu nesli tehlike altında bulunan bir porsuk telef oldu. Olay, Akyaka ile Boyuntaş köyü arasındaki karayolunda meydana geldi.

Aracın çarpması sonucu porsuk karayolu üzerinde telef oldu.

Porsuk daha sonra vatandaşlar tarafından karayolundan alınarak yol kenarına bırakıldı.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
