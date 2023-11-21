Kars'ta Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kars ve Kağızman'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bir kişi tutuklandı.

Kars'ta narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik ekiplerince Kars ve Kağızman'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kars ve Kağızman'da narkotik dedektör köpeği Daxo'nun katılımıyla 1 ikamet operasyon düzenlenirken, 1 kargo gönderisine de el konuldu.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 1 kilo 664,65 gram eroin maddesi,200 fişek halinde kağıda emdirilmiş bonzai maddesi, 2 şişe halinde toplam 46,60 gram sıvı bonzai maddesi, 2,95 gram bonzai maddesi, 0,38 gram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi, 7 cam aparat ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda alüminyum folyo ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili H.K. (43) gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.K. hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı. H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS