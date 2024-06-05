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Kars'ta Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu Bulunan Zanlı Tutuklandı

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Kars'ta yapılan operasyonda, aracının teyp bölümünde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, narkotik dedektör köpeği 'Daxo' kullanıldı. Aracın teyp bölümünde gizlenmiş yaklaşık 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve zanlı gözaltına alındı.

Kars'ta narkotik dedektör köpeği "Daxo" desteğiyle yapılan operasyonda, aracının teyp bölümünde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan A.K. yönetimindeki otomobilde narkotik dedektör köpeği "Daxo" desteğiyle arama yapıldı.

Teyp bölümünde sigara kutusuna gizlenmiş yaklaşık 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen araçtaki A.K ile beraberindeki kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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