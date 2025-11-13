Kars'ta Müstehcenlik İçerikli 25 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli
Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, müstehcenlik suçu kapsamında 25 sosyal medya hesabını tespit ederek erişim engeli getirdi.
Kars'ta müstehcenlik suçu kapsamında 25 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyeti yürüttü.
Bu kapsamda, müstehcenlik içerikli paylaşım yapan 25 sosyal medya hesabı tespit edildi.
Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel