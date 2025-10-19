Kars'ta Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı Fırat Gök, d?m?kr?si zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatının, yerel demokrasinin en eski örneğinin temsilcisi olduğunu söyledi.

Osmanlı'dan bu yana muhtarlığın en eski müessese olduğunu belirten Gök, "Bizler, vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi yürütmekteyiz." dedi.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileriyle mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kağızman

Kağızman'da ise İstiklal Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programa, Kağızman Muhtarlar Dernek Başkanı Zeki Oral, mahalle ve köy muhtarları, kurum amirleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Oral, muhtarların yerel yönetimlerin en temel unsurları olduğunu ifade ederek, vatandaşların ihtiyaçlarını devlete en yakın noktadan iletme sorumluluğunu gururla taşıdıklarını söyledi.