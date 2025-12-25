Kars'ta 6 yaşındaki çocuğun maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada maganda kurşunu isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın ölümüne ilişkin tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet ve Mehmet A. ile Kazim, Yusuf ve Yağup Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Taraf avukatları ile Muhammet Poyraz Erdağ'ın annesi Meltem ve babası Murat Erdağ duruşmada hazır bulundu. Anne Erdağ, duruşmaya oğlunun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Yaşamaya hakkım var" yazılı tişörtle geldi.

Erdağ ailesine bazı vatandaşlar da adliye bahçesine gelerek destek verdi, katılımcılardan bazıları "Cennet kuşu Muhammed Poyraz" yazılı tişörtler giydi.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliye çevresinde, vatandaşlar tek tek aranarak bahçeye ve adliyeye alındı.

"Biz her gün ölüyoruz"

Mahkemede sözleri sorulan anne Meltem Erdağ, 5 sanığın ceza almasını isteyerek, "En ağır cezayı almalarını istiyorum, sizin adaletinize güveniyorum onlar çocuk katili. Türkiye'nin en güzel çocuğunu öldürdüler, sizin gibi hakim olacaktı. Oğlumu el bebek, gül bebek büyüttüm, çocuğumu orada gördüler kaçtılar onlar oradan çıkmasın istiyorum. Orada ölsünler biz her gün ölüyoruz. Evde masa kuramıyoruz toplu yemek yiyemiyoruz, çocuğumun masası her şeyi orada. Poyraz Türkiye'nin evladı, Poyraz'a çok güzel gelecek planlıyordum. Hepsinin cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Murat Erdağ ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali nedeniyle tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutuklu 5 sanık ise tahliyesini talep etti.

Bilirkişi raporunun beklendiği davada mahkeme heyeti, Mehmet A'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına diğer 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşması şubat ayına erteledi.

Tahliye kararına itiraz edecekler

Erdağ ailesinin avukatları Bilgin Ertaş ve Şehrazat Erdağı, tahliye kararına itiraz edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dosyanın geldiği aşamada eksiklikler var, kriminal ve keşif raporları bekleniyor. Daraltılmış baz inceleme sonucu henüz belli olmadı. Mehmet A'nın meydana gelen olayın asıl müsebbibi olduğu ve hazırlanacak raporlar ve de toplanılacak delilleri karartmasından endişe duyuyoruz. Mehmet A'nın olay yerinde olduğuna dair dosya kapsamında birden çok tanık ifadesi olmasına rağmen tahliye edilmesine şaşırdık. Vekilleri olarak tahliye kararına karşı itiraz edeceğiz ve Poyraz'ın ölümünden sorumlu olan herkesin en ağır şekilde cezalandırılmaları için dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız."