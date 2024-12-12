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Kars'ta Motokaravan Devrildi, İki Hollandalı Turist Yaralandı

Kars'ta Motokaravan Devrildi, İki Hollandalı Turist Yaralandı
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Kars-Ani kara yolunda devrilen motokaravanda iki Hollandalı turist yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi.

Kars'ta devrilen motokaravandaki 2 Hollandalı turist yaralandı.

Bas Bernardus J. idaresindeki L-290-HB yabancı plakalı motokaravan, Kars-Ani kara yolu 1993 rakımlı Yahni Dağı geçidi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kar yağışı ve buzlanmanın meydana geldiği bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan sürücü Bas Bernardus J. ile araçta bulunan Esmee U, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hollandalı turistlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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