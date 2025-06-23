Kars'ta MHP'den İhtiyaç Sahibine Yardım

Kars MHP'den ihtiyaç sahibi aileye yardım eli

KARS - Arpaçay'da ihtiyaç sahibi bir ailenin evinin bütün malzemeleri karşılanarak, ailenin evi adeta baştan aşağıya yenilendi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve MHP Merkez İlçe Başkanı, aynı zamanda iş insanı Uğur Boy'dan örnek davranış, Adıgüzel ve Boy, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan ihtiyaç sahibi bir aileye yardımda bulundu.

Köyde yaşayan ve yaklaşık 15 yıl önce yakalandığı hastalık sonucu yürüme yetisini kaybeden Tuncay Gülen'in talebi üzerine harekete geçen MHP'li yöneticiler, aileye koltuk takımı, yatak odası takımı ve beyaz eşya desteği sağladı, evin tadilatı ve tamiratı gerçekleştirdi.

"Safımız bellidir, mağdurun yanındayız"

Aileyi ziyaret eden MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, ailenin evinin tüm eksiklerinin giderildiğini söyledi.

Başkan Tolga Adıgüzel, "Tomarlı köyündeyiz. Tuncay ağabeyimiz 15 yıl önce yakalandığı hastalık nedeniyle yürüyemez hale geldi. Merkez İlçe Başkanımız Uğur Boy'a ulaşarak yardım talebinde bulundu. Evin tüm eksiklikleri giderildi; koltuk takımı, yatak odası, beyaz eşya gibi temel ihtiyaçlar sağlandı. Tekerlekli sandalyesi eskimişti, yeni sandalyesini de önümüzdeki hafta ulaştıracağız. Milliyetçi-Ülkücü Hareket olarak gücümüz yettiğince halkımızın, özellikle de mağdur vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün buradayız, yarın başka bir yerde olacağız. Bize ve partimize ulaşmaları yeterlidir. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali safımız bellidir. Mağdur vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

"Manzara bizi derinden üzdü"

MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, sosyal medya aracılığıyla yardım talebi aldığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün Tuncay abimizin ziyaretine geldik. Kendisi sosyal medya üzerinden bana ulaşarak akülü arabasının aküsünün olmadığını ve evinin ahır çatısının onarılmasını istedi. Köye gelip durumu yerinde görünce manzara beni derinden üzdü. Evin içinde yatak dahi yoktu, minderin üzerinde yatıyordu. Kendisi engelli ve çok zor şartlar altında yaşıyor. Sadece akülü araba için çağrıldık ancak gördüğümüz tablo, yardımların çok daha fazlasını hak ettiğini gösterdi. Bu yardımlara devam edeceğiz. Bu tür durumları paylaşmak hoş olmasa da toplumda farkındalık oluşturmak adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Etrafımızda yardıma muhtaç çok insan var. Lütfen daha duyarlı olalım" diye konuştu.

Öte yandan Gülen, ailesi yenilenen eşyaları ve tadilatı yapılan evlerinde yaşamlarını sürdürmeye devam edecek. Aile ihtiyaçlarının karşılanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.