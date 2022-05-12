Kars'ta mayıs ayında yağan kar tarım alanlarını beyaza bürüdü
AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Sarıkamış ilçesinde, gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Kardan dolayı Cıbıltepe Kayak Merkezi, evlerin çatıları, araçların üzeri ve tarım alanları karla kaplandı.
İlçede kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle meralarda hayvanlarını otlatan çobanlar zor anlar yaşadı.
Mayısta yağan kar, çiçekleri de beyaz örtüye bürüdü.
Vatandaşlardan Serhat Yıldız, "Mayıs ayındayız, gece çok soğuktu, kar yağdı. Bir türlü havalar ısınmadı." dedi.
AA / Hüseyin Demirci - Güncel