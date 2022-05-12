Kars'ta mayıs ayında yağan kar tarım alanlarını beyaza bürüdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta mayıs ayında yağan kar tarım alanlarını beyaza bürüdü

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Kars'ta mayıs ayında yağan kar tarım alanlarını beyaza bürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Sarıkamış ilçesinde, gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kardan dolayı Cıbıltepe Kayak Merkezi, evlerin çatıları, araçların üzeri ve tarım alanları karla kaplandı.

İlçede kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle meralarda hayvanlarını otlatan çobanlar zor anlar yaşadı.

Mayısta yağan kar, çiçekleri de beyaz örtüye bürüdü.

Vatandaşlardan Serhat Yıldız, "Mayıs ayındayız, gece çok soğuktu, kar yağdı. Bir türlü havalar ısınmadı." dedi.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Tarım, Mayıs, Kars, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title