Kars'ta Mart Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı

Kars'a Mart ayında lapa lapa kar yağdı

KARS - Kars'ta Mart ayında etkili olan kar yağışı, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, kar yağışının birkaç gün boyunca aralıklarla devam edeceğini duyurmasının ardından kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, yüksek kesimleri beyazı bürürken, kent merkezinde ise yağan kar kısa sürede eridi. Hava sıcaklığının kar yağışıyla birlikte hissedilir derecede düştüğü Kars'ta meteoroloji ise zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Kars ve Ağrı'da öğle saatlerinden itibaren aralıklı yer yer karla karışık yağmurlu ve yağmurlu; Iğdır ve çevrelerinde ise yer yer yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölge de yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda ise "Kars Ağrı ve Iğdır il ve ilçe merkezlerinde 20 Mart 2025 Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren bölge genelinde Kars Ağrı ve Iğdır hissedilir derecede 10 ila 15 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir. Soğuk ve yağışlı havanın, Kars ve bölge genelinde 25 Mart 2025 Salı gününe kadar etkili olması beklenmektedir. Yağışların bin 500 metre rakıma kadar genellikle yağmur ve gök gürültülü sağanak yağmur, bin 500 metre rakımdan sonrası için karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendiriliyor" denildi.