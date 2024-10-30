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Kars'ta Maganda Kurşunuyla 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kars'ta Maganda Kurşunuyla 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Kars'ta düğün salonuna açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

KARS'ta düğün salonuna açılan ateşte, olay yerine 150 metre uzakta oynarken başına isabet eden kurşunla ölen Muhammet Poyraz Erdağı (6), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün, İnönü Caddesi'ndeki düğün salonunun önünde yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerin bir araçtan açtığı ateşle, salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan Muhammet Poyraz Erdağı, başından yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdağı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler M.A., A.A., Y.Y., Y.Y., K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A. gözaltına alındı.

Maganda kurşunuyla yaşamını yitiren Meltem-Murat Erdağı çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet Poyraz Erdağı için öğle vakti Kemer Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger ile çok sayıda kişinin katıldığı cenazede Muhammet Poyraz Erdağı, yakınlarının gözyaşlarıyla Asri Mezarlığa defnedildi. Bu sırada, Erdağı'nın tabutu cenaze aracına konulurken annesi Meltem Erdağı da oğlunun battaniyesine sarılıp ağladı. Meltem Erdağı, daha sonra da battaniyeyi oğlunun mezarının üzerine serdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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