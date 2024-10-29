Kars'ta Maganda Kurşunu 6 Yaşındaki Çocuğu Hayatından Etti
Kars'ta düğün salonunun kurşunlanması sonucunda evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı, maganda kurşununa hedef oldu ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada "maganda kurşunu" isabet eden 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
İnönü Caddesi üzerindeki düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı.
Bu sırada evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'na "maganda kurşunu" isabet etti.
Ağır yaralanan Erdağı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erdağı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.