Kars'ta Leylekler Yavrularıyla Beslenirken Görüntülendi

Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars'a ilkbaharda gelen leylekler, yavrularıyla çayırlık alanda beslenirken görüntülendi.

Baharın müjdecisi leylekler, mart ayından itibaren bölgeye gelerek elektrik direklerinin üzerinde, bazı bina çatılarında yuva yaparak üremelerini gerçekleştiriyor.

Nisan ve mayıs aylarında yumurtlayan leylekler, dişi ve erkek dönüşümlü olarak yaklaşık 34 gün kuluçkada yattıktan sonra 2-4 yavruyu büyütüyor.

Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde yavrularını büyüten leylekler, çayır otlarının biçilmeye başlamasıyla avlanma mesaisine başladı.

Traktörle çayır otlarını biçen çiftçilerle leyleklerin, uçmayı öğrenen yavrularıyla çayırlık alanda, kurbağa, solucan ve çekirge gibi canlılarla beslenmesi görüntülendi.