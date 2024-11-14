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Kars'ta Lavaş Gölü Dondu

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Lavaş Gölü, hava sıcaklıklarının gece eksi 12 dereceyi bulmasıyla dondu. Su kuşlarının terk ettiği göl üzerindeki buz kalınlığı 3-4 santime ulaştı. Soğuk hava, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta soğuktan Lavaş Gölü dondu

KARS - Kars'ta potansiyel doğal sit alanı çerçevesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü dondu.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 12 dereceye düşmesiyle Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Lavaş Gölü'nün yüzeyi donarken, su kuşları da donan gölü terk etti.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırının altında 12 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Kars'ta son birkaç gündür hava sıcaklığı gece eksi 10-12 dereceyi buluyor. Lavaş Gölü de kısmen donmuş. Üzerinde 3-4 santim buz kalınlığı var. Hava bayağı soğuk, Lavaş Gölü de soğuktan nasibini almış. Geçen yıl 12'nci ayda donmuştu. Bu sene 11'inci ayda bu da soğuğun şiddetini gösteriyor" dedi.

Öte yandan bölgede etkili olan soğuk hava hayatı da olumsuz etkilerken, Çıldır Gölü'nün hemen yanı başında bulunan Lavaş Gölü ile birlikte dereler de buz tutmaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Güncel
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