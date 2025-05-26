Kars'ta Kuya Düşen At Kurtarıldı

Kars'ta Kuya Düşen At Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Söğütlü Köyü'nde başıboş bir at, köy içinde bulunan eski bir kuyuya düştü. Köylüler ve güvenlik korucuları, itfaiye ekipleri gelmeden atı kurtarmak için birlikte çalışarak hayvanı sağ salim yukarı çıkardılar.

Kars'ta kuyuya düşen atı böyle kurtardılar

ERZURUM - Kars merkeze bağlı Söğütlü Köyü'nde başıboş bir at, köy içinde bulunan eski bir kuyuya düştü.Vatamdaşlar kendi imkanları ile atı kurtarmayı başardılar.

Edinilen bilgiye göre Kuyu içerisinden gelen sesleri duyan güvenlik korucuları durumu fark ederek olay yerine gitti. Kuyunun içine bakan korucular, burada mahsur kalmış bir at olduğunu görünce hemen itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin köye ulaşmasını beklemeden harekete geçen köy halkı, korucularla birlikte zamanla yarıştı. Atın zarar görmemesi için büyük çaba gösteren köylüler ve koruyucular kuyuya sarkıttıkları ip yardımıyla hayvanı güçlükle yukarı çekmeyi başardı. Kurtarma çalışmasının ardından yapılan ilk kontrollerde, atın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Köy halkı ve güvenlik korucularının iş birliğiyle gerçekleşen kurtarma operasyonu sonrası at, yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.

Olay, hem duyarlılık hem de dayanışmanın güzel bir örneği olarak hafızalara kazındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ÇAĞLAR - Güncel
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

Fenerbahçe Avrupa şampiyonu
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig kupasını Yenikapı'da kaldırdı

Yenikapı'da olağanüstü anlar! Galatasaray kupasını böyle kaldırdı
Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklama: Kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun

Çok konuşulacak sözler! Bazı taraftarlarına öyle bir gönderme yaptı ki
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı

20 ülke İsrail'in Gazze ablukasına karşı toplandı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar

Yaşlı adamın gizemli ölümü! Kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Malta Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk

Bir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

CHP'ye destek sözü veren Muharrem İnce'den sürpriz çağrı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
Bu kez yağmur duasına değil 'Şükür' duasına çıktılar

Köylüler avuç açıp dua etti! Ancak bu kez yağmur için değil
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski başkandan yaylım ateşi: Bıraktığımız projeleri kapattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.