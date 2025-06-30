Kars'ta Kuvvetli Sağanak ve Dolu Tahribata Neden Oldu

Kars'ta Kuvvetli Sağanak ve Dolu Tahribata Neden Oldu
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Kars'ın Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu, bahçelerde meyve ağaçlarına zarar verirken, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Kars'ın Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu.

Kağızman ilçesinde sağanak, kısa süre sonra yerini doluya bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı bahçelerdeki meyve ağaçları zarar gördü, ahırları su bastı.

İlçe sakinlerinden Taha Ayhan, yağışa hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, "Kısa sürdü ama etkisi gerçekten büyüktü. Araçlar durdu, yollar adeta dolu ile kaplandı, bu kadar yoğun dolu yağışını ilk kez gördüm." dedi.

Sarıkamış

Sarıkamış ilçesinde de sağanak ve dolu olumsuzluklara neden oldu.

Yağış nedeniyle ilçedeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bahçelerin beyaza büründüğü ilçede bazı vatandaşlar, araçlarını üzerini halı ve brandayla örterek doludan korumaya çalıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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