Kars'ta Kuvvetli Rüzgar 6 Evin Çatısını Uçurdu
Kars'ın Başkaya köyünde etkili olan kuvvetli rüzgar, 6 evin çatısını uçururken bazı ahırlarda da hasara yol açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
KARS'ta etkili olan kuvvetli rüzgar 6 evin çatısını uçurdu, bazı ahırlarda da hasar meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kars'ın merkez Başkaya köyünde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve dolu, yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Hızı giderek artan rüzgar sebebiyle 6 evin çatısı uçtu, bazı ahırlarda hasar meydana geldi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel