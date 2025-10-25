Haberler

Kars'ta Kurtlar Köpeğe Saldırdı, Güvenlik Kamerası O Anları Kaydetti

Güncelleme:
Kars'ta yiyecek bulmakta zorluk çeken dört kurt, bir köyde köpeğe saldırdı. Ahırın güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, köpek kurtlarla boğuşurken, sahibi köpeğini kurtarmayı başardı.

KARS'ta havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken 4 kurt, indikleri köyde köpeğe saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ta, soğuk havada arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken 4 kurt, dün saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Ağadeve köyüne indi. Kurtlar, Halil Ataysın'ın ahırını koruyan köpeğe saldırdı. Ahırın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtlardan biri köpeği kendisine doğru çekti. Bu sırada diğer kurtlar da ortaya çıktı. Kurtlar köpeğe saldırırken, gelen sesleri duyan Halil Ataysın dışarı çıktı. Ataysın'ın müdahalesiyle kurtlar, köpeği bırakarak kaçtı. Kurtlarla boğuşan köpek ise yaralandı.

Halil Ataysın, "Köpeğimi 4 kurdun elinden güvenlik kamerası sayesinde kurtardım. Jandarmanın köylerde ahırlara güvenlik kamerası takılmasını zorunlu hale getirmesi çok önemli bir uygulama." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
