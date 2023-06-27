Kars'ta Kurbanlık Satışları At Arabalarıyla Taşınıyor

Türkiye'de hayvan varlığı açısından öne çıkan illerden Kars'ta vatandaşlar, bayram arifesinde artan yoğunluk nedeniyle at arabalarıyla kurbanlıklarını götürüyor.

Bayrama arifesinde hareketliliğin arttığı pazarda, büyük ve küçükbaşlarını satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenler arasında pazarlık artı.

Alparslan Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında vatandaşlar, aldıkları kurbanlıkları at arabalarıyla evlerine taşıyor.

İlk defa bu yıl pazar alanına inen at arabaları yoğun mesai yapıyor. At arabalarıyla kentin farklı mahallelerine 50 ila 200 lira arasında küçükbaş kurbanlık taşınıyor.

At arabacısı Cafer Avcı, AA muhabirine, pazar alanında yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Hayvan taşımacılığı yapıyoruz, yakın bölgelere 50-100 liraya gidiyoruz. İlgi iyi ve biz her yere gidiyoruz. Bazı vatandaşlar araçları kirlenmesi diye bizi tercih ediyorlar. İlk defa bu yıl yapıyoruz, talep iyi olduğu için biz de çalışıyoruz." dedi.

At arabacısı İsmet Avcı, "Çok güzel ilgi var. Çok şükür vatandaşlar kurbanlarını alıyor biz de çekip evlerine götürüyoruz." ifadelerini kullandı.