Kars'ta Kurban Bayramı İçin Bıçakçılarda Hareketlilik

Kars'ta Kurban Bayramı İçin Bıçakçılarda Hareketlilik
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Kars'ta bıçakçılar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğun bir şekilde çalışarak vatandaşların bıçak, balta ve satırlarını bileyerek bayram için hazırlıyor. Kasaplar Hali Bölgesi'ndeki bıçakçılarda yoğunluk artarken, vatandaşlar bıçakları 40 ile 80 lira arasında, baltaları ise 100 ile 150 liraya bilettiriyor.

Bıçakçılarda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor

KARS - Kars'ta bıçaklar kurbanlar için bileniyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bıçakçıların yolunu tuttu. Kurbanlarını sorunsuz kesmek isteyen vatandaşlar, bıçaklarını bileyletiyorlar.

Kasaplar Hali Bölgesi'nde bulunan bıçakçılar, güne yoğun başladı. Tezgahlarının başına geçen bıçakçılar, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bıçak, balta, satırlarını bileyerek bayrama hazır hale getirdi.

Bayram dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Erol Erdoğan, "45 yıldır bu işi yapıyorum. Hem anahtar yapıyorum, hem bileyleme yapıyorum. Millet son gün getiyor, önceden getirmiyor biz de yoğunluk yaşıyoruz" dedi.

Baba mesleği bıçakçılığı yıllarda devam ettirdiğini belirten Suat Kılıç, "Kurban Bayramı geldi, milletin bayramda kullanacağı bıçakları bilemeye çalışıyoruz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Yoğunluk var" diye konuştu.

Öte yandan, vatandaşlar bıçaklarını 40 ile 80 lira arasında bilevleniyor, balta ve satırlar ise 100 ile 150 liraya bileniyor. Bıçakçılarda yoğunluk sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ERKOÇ - Güncel
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