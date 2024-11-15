Kars'ta Kumar Operasyonunda 10 Kişiye Cezai İşlem
Kars'ta düzenlenen operasyonda, kafe görünümündeki bir iş yerinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 10 kişiye toplam 64 bin 250 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Kars'ta düzenlenen kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 10 kişiye 64 bin 250 lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kafe görünümünde kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.
Kafede kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalanırken, iş yeri sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.
Suçüstü yakalanan 10 kişiye de 64 bin 250 lira para cezası uygulandı.