Kars'ta "Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması" düzenlendi

KARS (AA) - Kars'ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması" düzenlendi.

İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmada, 13 kulüpten 319 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada aileler de çocuklarına destek verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, yarışma boyunca çok güzel anlara şahitlik ettiklerini söyledi.

Gençleri her alanda desteklediklerini belirten Aslan, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak temel sorumluluğumuz. İlimizde birçok alanda çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Geleneği olmayanın geleceği de söz konusu değildir. Burada yapılan bu etkinlik, geleneğimizi unutmadan, geleceğe güçlü ve kutlu yürüyüşümüzün de işaret fişeğidir." dedi.

Miniklerde birinci olanlardan Eflal Irmak İrak da salona girmeden önce çok heyecanlandığını dile getirerek, "Uzun süredir bugün için hazırlandık, ekip olarak güzel bir yarışma çıkarttık. Dereceye girdik inşallah hep böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.