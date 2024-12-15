Üye Girişi
Haberler
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Bakan Güler: Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek
Bakan Güler'den çok net Suriye mesajı: Er ya da geç tasfiye edilecek
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti

Kars'ta Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Kars'ta Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Susuz ilçesinde, doğanın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü', 120 kişinin katılımıyla gerçekleştirilerek Susuz Şelalesi'nde son buldu.

Kars'ın Susuz ilçesinde kentin tanıtımına katkı sunması amacıyla "Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü" düzenlendi.

Valilik öncülüğünde, Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayın desteğiyle yürüyüş gerçekleştirildi.

Susuz Vadisinden başlayan yürüyüş, 4.5 kilometre sonra Susuz Şelalesi Mesire alanında son buldu. Yaklaşık 120 kişinin katıldığı yürüyüşte katılımcılar, doğayla iç içe yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşe katılan Vali Ziya Polat, AA muhabirine, Kars'ın doğasının bambaşka olduğunu belirterek, "Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü kapsamında 4-4.5 kilometrelik yürüyüşün ardından doğa harikası Susuz Şelalesine geldik. Kars'ın markalarını tanıtmak için yürüyüş düzenledik. Kars'ın doğa güzellikleri saymakla bitmez. Önce biz tanıyacağız sonra Türkiye'ye, dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.

Polat, Susuz Şelale'sinin etrafında tesislerin açıldığını ve faaliyetlerine başladığını bildirdi.

Yürüyüşün ardından katılımcılar kısmen donan Susuz Şelalesinin önünde poz verdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
img

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle
img

"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
img

Tarihe geçti! Arda'dan 21. yüzyıla damga vuran performans
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Arda Güler'den 21. yüzyıla damga vuran performans
Tarihe geçti! Arda'dan 21. yüzyıla damga vuran performans

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.