Kars'ta Köylüler Yayla Hazırlıklarını İmece Usulüyle Tamamladı

Kars'ta Köylüler Yayla Hazırlıklarını İmece Usulüyle Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Bardaklı köyünde yaşayan besiciler, yaz sezonu öncesi yaylalarını imece usulüyle hazırladı. Hayvan ağıllarının onarımı ve yayla evlerinin bakımı köylüler tarafından ortaklaşa yapıldı.

Kars'ta köylüler yayları imece usulü hazırlıyor

KARS - Kars'ta köylüler yaylaları imece usulü hazırlıyor. Bir araya gelen köylüler, önce hayvan ağılını yaptı, daha sonra yayla evlerini elden geçirdi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, yaz sezonu öncesi yayla hazırlıklarını tamamladı. Meralardan daha verimli yararlanmak isteyen besiciler, yüksek rakımlı yaylalarda konaklayacakları alanlarda onarım ve temizlik çalışmalarını imece usulüyle gerçekleştirdi.

Köy muhtarı Gültekin Akbaba, yaylada hayvanların kalacağı ağılları onardıklarını söyledi.

Muhtar Gültekin Akbaba, "Köylülerimiz imece usulüyle hayvanlarımızın kalacağı ağılların onarımını yapıyor. Ardından tadilat gerektiren yayla evlerimizi elden geçiriyoruz. Buraya gelen tüm arkadaşlarımızın emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık, pepsinden Allah razı olsun. Hayvanlarımız için ağılımızı yaptık, yemeğimizi yedik, temiz havamızı aldık. Yaylamız çok güzel, her yer çiçek içinde. Şimdi de köyümüze döneceğiz" dedi.

Yaylaların hazırlığını tamamladıklarını belirten köy sakinlerinden Emin Adıgüzel, "Yayla ağılımızı yaptık, yayla evlerimize baktık. Yaylamız çok güzel, her taraf çiçek içinde. Herkesi yaylamıza bekliyoruz" diye konuştu.

Yaylada bir araya gelen köylüler bir birlerine yardım ederek koca koca kayaları kaldırdı, ağılı hayvanların ağırlayacak hale getirdi. Köylüler dayanışması dikkat çekerken, gün sonunda yapılan yemek ile karınlarını doyuran köylüler, geldikleri traktörün römorkuna binerek Bardaklı köyünün yolunu tuttu.

Yaz aylarını yaylada geçirecek olan köylüler, hem hayvanlarını otlatarak verimli bir sezon geçirmeyi hem de doğayla iç içe vakit geçirmeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURGUT KAYA - Güncel
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı

İsrail'in alıkoyduğu 'Madleen' gemisi limana ulaştı
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa'da gecekondunun bahçesinde halıya sarılı ceset bulundu

4 gündür kayıp olarak aranıyordu! Halıya sarılı halde bulundu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Montella'dan ilk 11'de ipucu: İlk kez oynayacaklar

Meksika maçı 11'ine dair ipucu: İlk kez oynayacaklar
Şanlıurfa'da mahalleler arasında kavga! 9 kişi yaralandı

Kavganın nedeni bir hayli ilginç! İki mahalle birbirine girdi
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz

Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.