Kars'ta Koruma Altındaki Yaban Keçisini Avlayan Kişiye Ağır Ceza

Güncelleme:
Kars'ın Kağızman ilçesinde, koruma altındaki yaban keçisini avlayan bir kişiye toplam 658 bin 257 lira para cezası kesildi. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından ortaya çıktı ve yetkililer tarafından yapılan denetimlerle tespit edildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, koruma altındaki yaban keçisini avladığı tespit edilen kişiye 658 bin 257 lira para cezası kesildi.

İlçeye bağlı Taşburun köyünde bir kişinin yaban keçisi avladığı ve görüntü çekerek sosyal medyada paylaştığı yönünde gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerince yapılan çalışmayla koruma altındaki yaban keçisini avlayan C.Ç'yi (47) yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince C.Ç'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçu kapsamında 8 bin 257 lira idari, 650 bin lira ise tazminat olmak üzere toplam 658 bin 257 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
