Kars'ta Koruma Altına Alınan Çocukları Alma İşlemi Sırasında Taşlı Saldırı

KARS'ta, mahkeme kararıyla koruma altına alınan 3 çocuğu almaya gelen polis ekipleri, ailenin fertlerinin taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda polis aracının camları zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, bir süredir takibi yapılan F.K., M.K. ve S.K. isimli 3 çocuğun 'ihmal' edildiği gerekçesiyle dava açıldı. Kars Aile Mahkemesi, çocukların koruma altına alınmasına karar verdi. Mahkeme kararından sonra çocukların bulunduğu adrese giden sosyal hizmet görevlileri ve polis ekipleri, ailenin tepkisiyle karşılaştı. Polis ekipleri, sosyal hizmet görevlileriyle birlikte çocukları evden alarak kuruma ait minibüse bindirdi. Direnen aile fertleri, polis ekiplerine taşla saldırdı. Olayda, polis aracının arka camı kırıldı.

Çocuklar koruma altına alınırken, taşlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.