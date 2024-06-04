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Kars'ta Kopya Düzeneğiyle Ehliyet Sınavına Giren 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Kars'ta yapılan operasyonda, ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek hazırlayan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında çeşitli cihazlar ele geçirildi.

Kars'ta kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren 2 kişi ile bunlara suçta yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kağızman'da e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, kopya için düzenek hazırlayan Ö.E (34) ile sınava giren E.G. (39) ve M.N.K'yi (36) kopya düzeneğiyle yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında 3 kamera, 3 kulaklık, mikrofon ve 2 ses aktarım cihazı ile 1 modem ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Kars Güvenlik Suç Güncel Haberler

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