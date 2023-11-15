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Kars'ta KOM ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

Kars Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 28 bin 600 boş ve 3 bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ayrıca sigara, elektronik sigara, tütün, alkol ve diğer malzemeler de bulundu. 8 kişi gözaltına alındı.