Kars'ta Kış Turizmi İçin Uçak Seferleri Gözden Geçirildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turizmciler, kış sezonu öncesinde uçak sefer ve saatleriyle ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Kayak merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, Türk Hava Yolları Erzurum Satış Müdürü Fedai Sait Eş, Türk Hava Yolları Kars Ofisi Şefi Zühal Budak ve kayak merkezinde hizmet veren otellerin genel müdürleri katıldı.

Toplantıda, kış sezonu öncesinde Kars Harakani Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkış saatlerinde yeniden düzenleme yapılması konusunda değerlendirme yapıldı.

Kaymakam Aslantatar, yaptığı konuşmada, ilçenin Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olduğunu, Kars'ta uçak sefer saatlerinde yapılacak düzenlemenin kış turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin önemli bir yere sahip olduğunu işaret eden Aslantatar, "Sarıkamış tarihi, doğası ve turizm potansiyeliyle yalnızca Türkiye'nin değil Kafkaslarında yakın zamanda göz bebeği olacak potansiyele sahiptir. Bu sezon karlama sistemimizin de hayata geçmesiyle önemli bir yol kat etmiş oluyoruz. Bizler burada turizmi üst sevilere çıkarmak istiyorsak, kurumlar, otel yöneticileri, dernekler, hepimizin sorumluluk bilinci ile ortak hareket ederek bu sorunları kısa sürede çözmemiz gerekir." dedi.

Fedai Sait Eş de kış turizmine katkı sunmak için eldeki bütün enstrümanları kullanacaklarını belirterek, "Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra otel işletmecilerimizin mağduriyeti göz ardı edilemez. Bu manada kısa ve orta vade de hep beraber çözüm bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Halit Taş ise kış turizminde ulaşımın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Kış sezonunda uçak sefer saatlerinin kayak yapmak için gelen yerli ve turistleri olumsuz etkiliyor. Bu nedenle kayak merkezimizdeki otellerde turist sayısında azalma görülüyor. Buda turizm işletmecilerini ekonomik anlamda zora sokuyor. Bunun için yetkili ve ilgililerden acil olarak yardım bekliyoruz." şeklinde konuştu.