Kars'ta Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kars'ta Vali Ziya Polat başkanlığında "Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aşasın ile karayolları, emniyet ve jandarma ekipleri sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda, trafik, meteorolojik veriler ile kurumlar tarafından alınan tedbirler değerlendirildi.

Vali Polat, burada yaptığı konuşmada, tüm tedbirleri aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini ifade ederek, "Bu sene de bereket sezonu başlamadan tüm kurum ve kuruluşlarımızla kış tedbirleri toplantımızı yapmak için bir araya geldik. Rabbim bereketli bir kış sezonu versin, bereketli bir kar yağdırsın, zaten devletimizin tüm imkanları milletimizin hizmetindedir." dedi.