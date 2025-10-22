Kars'ta Kırağı Etkisi: Araçlar Buz Tuttu, Doğa Beyaza Büründü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düşmesiyle birlikte kırağı etkili oldu. Araçların camları buz tuttu, bitkiler beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, buzlu camlarını temizleyerek trafiğe çıkmaya çalıştı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kırağı nedeniyle çevre beyaz örtüyle kaplandı.
İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından gece hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye düştü. Soğuk havanın etkisiyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla beyaza büründü.
Vatandaşlar buz tutan arabalarının camlarını temizleyerek trafiğe çıktı.
Aracını temizleyen Cemal Alkan, geceleri havanın çok soğuduğunu belirterek, "Sabah kalktım arabanın camları buz tutmuş. Şimdi Erzurum'a gideceğim camları temizliyorum, buzların erimesini bekleyeceğiz." dedi.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel