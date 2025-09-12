Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldüren lise öğrencisinin cezası indirildi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kendisini rahatsız eden kişiyi öldüren lise öğrencisi Azra E'ye verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu, yeniden yargılanan lise öğrencisinin cezası 6 yıl 8 aya indirildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin "hukuka aykırı" bularak 8 yıl 4 ay hapis cezasını bozduğu tutuksuz sanık Azra E, Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada savcı, mütalaasında Azra E'nin "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın 8 yıl 4 ay hapis cezasını "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.

Duruşmada sanık avukatı Sinan Erdağı, olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, Azra'nın uğradığı tacizin süresi ve niteliği itibarıyla ağır bir haksız saldırı olduğunu, korku ile bu eylemi gerçekleştirdiğini, verilecek kararın toplum vicdanını da rahatlatması gerektiğini söyledi.

Olay

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla 28 Şubat 2022'de tartıştığı Birdal Doğan'ı evinin yakınındaki köy meydanında silahla vurarak öldüren Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E. hakkında hazırlanan iddianamede, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıla kadar hapis istenmişti.

Sanık, 5 Temmuz 2022'deki ilk duruşmada tahliye edilmiş, 25 Nisan 2023'teki karar duruşmasında ise 8 yıl 4 ay ceza verilmişti.