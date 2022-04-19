Kars'ta kaybolan kız çocuğu parkta bulundu
AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta sabah saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu, polisler parkta buldu.
KARS (AA) - Kars'ta sabah saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu, polisler parkta buldu.
Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan Müslüm Güney (43) sabah saatlerinde 8 yaşındaki kızı Esmanur Güney'i öğrenim gördüğü Halitpaşa İlkokulunun bahçesine bıraktı.
Öğle saatlerinde okula giden anne Esmer Güney, kızını bulamadı. Annesi tarafından durumun bildirilmesinin ardından baba Güney, okula gelerek öğretmelerle birlikte kamera kayıtlarını izledi.
Yapılan incelemede küçük kızın okula giriş yapmadığı tespit edildi.
Aile durumu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada küçük kız, Mihralibey Köprüsü yakınlarındaki bir parkta bulundu.
Esmanur Güney, Çocuk Şubesine gelen ailesine teslim edildi.
AA / Cüneyt Çelik - Güncel