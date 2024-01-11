Kars'ta Kaybolan İranlı Turistler Jandarma Tarafından Kurtarıldı
Kars'ın Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak yaparken pistten çıkarak kaybolan 3 İran uyruklu turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nce kurtarıldı. İhbar üzerine yapılan arama tarama faaliyeti sonucu turistler ormanın içinde bulundu ve güvenli bölgeye tahliye edildi.
Kars'ta, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak yaparken pistten çıkarak kaybolan 3 İran uyruklu turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nce kurtarıldı.
Kayak merkezinde tatil yapan İran uyruklu 3 arkadaş, Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak pistten çıkarak yollarını kaybettiklerini bildirdi.
İhbar üzerine merkezdeki JAK timince, yapılan arama tarama faaliyeti sonucu kaybolan turistler pistten 3 kilometre uzaklıkta ormanın içinde bulundu.
Jandarma ekiplerince turistlerin güvenli bölgeye tahliyeleri sağlandı.