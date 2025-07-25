Kars'ta Kaybolan 10 Büyükbaş Hayvan Bulundu

Kars'ta Kaybolan 10 Büyükbaş Hayvan Bulundu
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Kars'ta kaybolan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda bulundu. Eşmeyazı köyünden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, hayvanları Hacıveli köyünde canlı olarak kurtardı ve sahibine teslim etti.

Kars'ta kaybolan 10 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Eşmeyazı köyünde yaşayan K.Y., 10 büyükbaş hayvanın kaybolduğunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, 10 büyükbaş hayvan canlı olarak merkeze bağlı Hacıveli köyünde bulundu.

Hayvanlar incelemelerin ardından sahibi K.Y'ye teslim edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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